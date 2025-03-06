Трамп наносит удар по украинским беженцам: 240 тысяч человек депортируют из США

МОСКВА, 6 марта, ФедералПресс. Администрация президента США готовит решение об аннулировании временного правового статуса для около 240 тысяч украинцев, прибывших в страну после начала военного конфликта.
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