"Туристам въезд в Абхазию запрещён": Грязное бельё главарей оппозиции, которое рассказало обо всём

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Царьград Коллаж Царьграда Маленькая и почти никем не признанная Абхазия взбунтовалась против России.

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Комментарии
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Е Пронина
да, надо арестовать этих деятелей или сердечный приступ организовать, а имущество передать в госбюджет
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5 час.
ч
чвсатпкьл
(Точнее, не вся страна и её народ, а часть так называемой &quot;элиты&quot;, которая напрочь позабыла, за чей счёт пока ещё существует это государство) и не только, они с таким же успехом доили и Грузию. Республика Абхазия не объединится с Грузией ни за какие деньги, заявил абхазский дипломат Кан Тания в ответ на предложение грузинского премьера Ираклия Гарибашвили, призвавшего «абхазских и осетинских братьев» к объединению в ответ на вложения в $ 10 млрд. Уважаемый господин Гарибашвили, хочу напомнить, что разрушения, которые принесла развязанная Грузией война 1992−1993 годов, нанесла ущерб Абхазии по разным оценкам до 17 млрд $. Если вести речь в русле экономического ущерба, то Вы обязаны Абхазии куда большую сумму и без всяких условий „если“. Мы свободой не торгуем.  Это 2022 год, а в рублях это будет 1 023 438 000 000 ₽.  🤣😂
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4 час.

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