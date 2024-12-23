"Туристам въезд в Абхазию запрещён": Грязное бельё главарей оппозиции, которое рассказало обо всём

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(Точнее, не вся страна и её народ, а часть так называемой "элиты", которая напрочь позабыла, за чей счёт пока ещё существует это государство) и не только, они с таким же успехом доили и Грузию. Республика Абхазия не объединится с Грузией ни за какие деньги, заявил абхазский дипломат Кан Тания в ответ на предложение грузинского премьера Ираклия Гарибашвили, призвавшего «абхазских и осетинских братьев» к объединению в ответ на вложения в $ 10 млрд. Уважаемый господин Гарибашвили, хочу напомнить, что разрушения, которые принесла развязанная Грузией война 1992−1993 годов, нанесла ущерб Абхазии по разным оценкам до 17 млрд $. Если вести речь в русле экономического ущерба, то Вы обязаны Абхазии куда большую сумму и без всяких условий „если“. Мы свободой не торгуем. Это 2022 год, а в рублях это будет 1 023 438 000 000 ₽. 🤣😂