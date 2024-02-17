«Родительский чат»: первая любовь

Какая тема для обсуждения самая страшная для родителей? Правильно — первая любовь и отношения! Как деликатно строить беседу с ребенком? А что если ребенок скрывает от вас свои чувства? А первый разрыв и слезы в запертой комнате? Об этом и многом другом поговорим 18 февраля в 12:00 в эфире программы «Родительский чат» на ТОП Тверь.