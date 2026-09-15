Канада объявляет нефтяную войну Трампу

Северный сосед США за первое полугодие 2026 резко нарастил свой экспорт в Китай. Причем канадцы в основном поставляют в Поднебесную именно нефть и топливо.
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