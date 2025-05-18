Аксëнов: мы всегда будем помнить о трагедии депортации и не допустим ее повторения

Сегодня Глава Республики Сергей Аксёнов, председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк, муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев , а также другие общественные, религиозные и политические деятели почтили память жертв депортации народов Крыма и возложили цветы к Монументу памяти депортации «Путь возрождения народов Крыма» в поселке Сирень Бахчисарайского района.