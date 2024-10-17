Олег Гербер: «Вопрос об увеличении выплат контрактникам не терпел отлагательств»

ЧЕЛЯБИНСК, 17 октября. ФедералПресс. Председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер прокомментировал законопроект по увеличению единовременной выплаты контрактникам для участия в СВО.
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