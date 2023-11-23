Си Цзиньпин направил поздравительное письмо в адрес 2-й Глобальной выставки цифровой торговли

Пекин, 23 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг направил поздравительное письмо участникам 2-й Глобальной выставки цифровой торговли, которая проходит с 23 по 27 ноября в городе Ханчжоу, административном центре пров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)