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Астрводоканал: работы на системе холодного водоснабжения города завершены досрочно

Астрводоканал: работы на системе холодного водоснабжения города завершены досрочно

Намеченные ремонтные операции выполнены в полном объеме. Как сообщает пресс-служба МУП «Астрводоканал», на левобережной части Астрахани запуск водозаборных сооружений уже произведен, и система выходит на нормативные показатели.

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