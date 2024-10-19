Астрводоканал: работы на системе холодного водоснабжения города завершены досрочно

Намеченные ремонтные операции выполнены в полном объеме. Как сообщает пресс-служба МУП «Астрводоканал», на левобережной части Астрахани запуск водозаборных сооружений уже произведен, и система выходит на нормативные показатели.
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