The Spectator, Великобритания. В Британии признали: у Путина есть разумные причины добиваться целей СВО

ШН

Шеин Никита

Радченко, ты дурак! Оставь свои тупые рассуждения для Байдена и его "советников" Путин не собирается, как ты пишешь, "завоёвывать Украину". Он хочет ее денацифицировать и преобразовать в нормальное, соседнее, немилиторизованное государство!