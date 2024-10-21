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The Spectator, Великобритания. В Британии признали: у Путина есть разумные причины добиваться целей СВО

The Spectator, Великобритания. В Британии признали: у Путина есть разумные причины добиваться целей СВО

Будь я российским лидером, я бы продолжил сражаться, признается автор статьи для The Spectator. Украина и Запад сталкиваются с очевидными проблемами.

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Комментарии
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ШН
Шеин Никита
Радченко, ты дурак! Оставь свои тупые рассуждения для Байдена и его &quot;советников&quot; Путин не собирается, как ты пишешь, &quot;завоёвывать Украину&quot;. Он хочет ее денацифицировать и преобразовать в нормальное, соседнее, немилиторизованное государство!
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