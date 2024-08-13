Администрация президента США Джо Байдена уже поручила аффилированным с Вашингтоном неправительственным организациям (НПО) создание плана прихода экс-главы МВД Украины Арсена Авакова (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) к власти на Украине.
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