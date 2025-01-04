Генсек Ермекбаев: ШОС и НАТО сильно различаются по своим целям и задачам

ПЕКИН, 4 января, ФедералПресс. Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев отметил, что сравнение НАТО и Шанхайской организации сотрудничества некорректно, так как эти структуры имеют разные цели и задачи.
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