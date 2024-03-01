Депутат Нилов: транспортный налог нужно привязать к расходу бензина

Группа депутатов Госдумы предложила полностью отменить транспортный налог. В комментарии «360» один из авторов законопроекта, Олег Нилов, заявил, что нужно отказаться от лишних поборов с российских водителей.
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