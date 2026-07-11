Leftists Celebrate Murder Of Conservative British Politician Authored by Steve Watson via Modernity News, The savage killing of 78-year-old Reform UK spokeswoman Ann Widdecombe has unleashed a torrent of vile celebration from left-wing activists, revealing the depths of ideological hatred among the left in the UK.
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