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Zero Hedge

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Leftists Celebrate Murder Of Conservative British Politician

Leftists Celebrate Murder Of Conservative British Politician

Leftists Celebrate Murder Of Conservative British Politician Authored by Steve Watson via Modernity News, The savage killing of 78-year-old Reform UK spokeswoman Ann Widdecombe has unleashed a torrent of vile celebration from left-wing activists, revealing the depths of ideological hatred among the left in the UK.

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