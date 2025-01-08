В лес выпустили рысь, которую весной 2024 года поймали в Иркутске

В Иркутске сотрудники питомника К-9 успешно реабилитировали и выпустили в дикую природу рысь, которая в мае прошлого года забралась на дерево на территории коррекционной школы-интерната на улице Нестерова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии