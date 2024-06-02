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Врио губернатора Смирнов: опасность атаки дронов объявлена в Курской области

Врио губернатора Смирнов: опасность атаки дронов объявлена в Курской области

На территории Курской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Алексей Смирнов.

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