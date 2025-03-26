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Земля на грани: как парниковый эффект может превратить нашу планету в Венеру

Земля на грани: как парниковый эффект может превратить нашу планету в Венеру

Земля на грани: как парниковый эффект может превратить нашу планету в Венеру Ирина ВальковаКлиматологи бьют тревогу: Земля движется по пути, который может привести к полному исчезновению океанов и превращению нашей планеты в подобие Венеры.

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