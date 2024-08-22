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Директору Алексеевского молочного завода грозит штраф за сброс сточных вод

Прокуратура Алексеевского района выявила и пресекла незаконный сброс сточных вод. Инцидент произошел в конце июля, когда было обнаружено, что ООО «Алексеевский молочный завод» осуществляет сброс неочищенных стоков на территорию соседнего частного домовладения, сообщили в ведомстве.

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