Эксперт рассказал, зачем британцы восстанавливают штамм Юстиниановой чумы

Намерение получить научный задел для создания нового образца био-оружия как возможную причину реконструкции Оксфордским университетом штамма Юстиниановой чумы назвал российский иммунолог Владимир Болибок, об этом стало известно 13 января из публикации его беседы на сайте телеканала «Царьград».
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