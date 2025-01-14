Эксперт рассказал, зачем британцы восстанавливают штамм Юстиниановой чумы

Намерение получить научный задел для создания нового образца био-оружия как возможную причину реконструкции Оксфордским университетом штамма Юстиниановой чумы назвал российский иммунолог Владимир Болибок, об этом стало известно 13 января из публикации его беседы на сайте телеканала «Царьград».