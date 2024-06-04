Shell и Exxon Mobil продолжают распродажу активов в Северном море Совместный шельфовый проект по добыче газа Shell и Exxon Mobil готовят к продаже.
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Shell и Exxon Mobil продолжают распродажу активов в Северном море Совместный шельфовый проект по добыче газа Shell и Exxon Mobil готовят к продаже.
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