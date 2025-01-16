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Орловский суд не доверил безопасность детей частной школы региональным МЧС и Госстройнадзору?

Орловский суд не доверил безопасность детей частной школы региональным МЧС и Госстройнадзору?

После новогодних праздников Заводской районный суд города Орла продолжил рассматривать дело по иску прокуратуры Орловского района о приостановлении деятельности частной школы «Виндзор», которая расположена в посёлке Горки Орловского МО.

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