Орловский суд не доверил безопасность детей частной школы региональным МЧС и Госстройнадзору?

После новогодних праздников Заводской районный суд города Орла продолжил рассматривать дело по иску прокуратуры Орловского района о приостановлении деятельности частной школы «Виндзор», которая расположена в посёлке Горки Орловского МО.
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