💧 Сегодня в Ялте ограничили водоснабжение из-за отключения света 22 июля вода будет поступать в дома жителей в вечернее время — с 19:00 до 22:00.
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💧 Сегодня в Ялте ограничили водоснабжение из-за отключения света 22 июля вода будет поступать в дома жителей в вечернее время — с 19:00 до 22:00.