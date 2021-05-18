Записки колымчанина П59

Славянская доктринаЗаписки колымчанина П59 ПЛАТО НАСКА ШМЫГАЕТ НОСОМ В ПОДУШКУ. Огромная благодарность voronxxi за наводку на тему. Новость просто убийственная.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновМир Огненный ч.2, 131 Читающие Учение пусть чаще проверяют свое понимание. Не только начинающие, но и все должны наблюдать свое сознание. Говорят, что сознание имеет тяготение к инволюции, но это лишь значит, что сознание, как вещество тончайшее, должно быть всегда питаемо.Комментировать
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