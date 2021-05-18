Славянская доктрина

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Записки колымчанина П59

Записки колымчанина П59

ПЛАТО НАСКА ШМЫГАЕТ НОСОМ В ПОДУШКУ. Огромная благодарность  voronxxi за наводку на тему. Новость просто убийственная.

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Юрий Ильинов
Мир Огненный ч.2, 131 Читающие Учение пусть чаще проверяют свое понимание. Не только начинающие, но и все должны наблюдать свое сознание. Говорят, что сознание имеет тяготение к инволюции, но это лишь значит, что сознание, как вещество тончайшее, должно быть всегда питаемо.

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