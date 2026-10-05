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«Лада» проиграла 7 матчей подряд в КХЛ. 1.60 – уступит «Шанхай Дрэгонс»

«Лада» и «Шанхай Дрэгонс» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ. Клуб из Тольятти проиграл в 7 матчах подряд и в 11 из 12 игр на старте сезона.

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