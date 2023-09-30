Минобороны РФ показало кадры уничтожения позиции ВСУ у села Спорное в ДНР

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Спорное в Донецкой народной республике артиллеристами Южной группировки войск.
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