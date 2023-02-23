СССР-Россия

1 245 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иосиф Калинин
    Время СВО никто не выбирал. Военную операцию начали тогда, когда были исчерпаны все другие, менее радикальные,  спосо...Момент для СВО вы...
  • Евгений Филин
    Украина должна умереть. С осиновым колом в жопе.Чтобы жила Россия...
  • Tatyana Fedotova
    Запад должен умереть. Если не убить Запад, то они найдут другую Украину. Смерть Украины мало , что даст. Уничтожать н...Чтобы жила Россия...

Чтобы жила Россия Украина должна умереть?

Чтобы жила Россия Украина должна умереть?

Сейчас идут жаркие дискуссии о судьбе Украины после окончания СВО. Будет ли Украина существовать как дружественная России страна, какую часть Украины Россия вернёт себе, а какую часть отдаст Польше и Румынии, либо ей суждено вообще исчезнуть.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх