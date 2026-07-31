Новый ГОСТ на мясные паштеты для детей введут в РФ в сентябре

Новый ГОСТ на мясные паштеты для детей старше трех лет начнет действовать в России с 1 сентября. Стандарт, в частности, разрешает добавлять в продукцию мускатный орех и кориандр, сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Росстандарта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии