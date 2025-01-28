Карта боёв на Украине сегодня: новости СВО от 28 января 2025, обстановка в Курской области, военная сводка, 1070-й день спецоперации России на Украине

На 1070-й день спецоперации российские войска добиваются тактических успехов на нескольких направлениях, включая Угледарский, Запорожский и Покровский фронты, где ведутся интенсивные бои с использованием артиллерии и дронов.
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