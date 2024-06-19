Миссия АПЛ "Казань" на Карибах

АПЛ "Казань" проект "Ясень" Перед прибытием на Кубу российский ракетный фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка с крылатыми ракетами класса «Ясень» «Казань» провели военные учения, что было расшифровано как послание Западу на фоне растущей напряженности.