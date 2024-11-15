Пенсионерку облило кипятком из-за порыва теплотрассы рядом с ТЦ во Владивостоке

В Приморье завели уголовное дело по факту получения пожилой леди ожогов из-за аварии на теплотрассе.В пятницу, 15 ноября, на улице Калинина во Владивостоке рядом с торговым центром «Калина-Молл» произошел порыв теплотрассы.