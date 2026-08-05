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Ракета Falcon 9 врезалась в Луну на скорости 8700 км/ч

Ракета Falcon 9 врезалась в Луну на скорости 8700 км/ч

Согласно предварительным данным, на Луне образовался 27-метровый кратерВторая ступень ракеты Falcon 9, которая после запуска более полутора лет «дрейфовала» в космосе, завершила свой путь столкновением с поверхностью Луны.

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