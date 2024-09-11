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Харрис заявила, что перед началом СВО поделилась разведданными с Зеленским

Харрис заявила, что перед началом СВО поделилась разведданными с Зеленским

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис рассказала, что перед началом специальной военной операции (СВО) России поделилась разведывательными данными с главой Украины Владимиром Зеленским на встрече с политиком.

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