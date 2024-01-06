Politico: Тайная госпитализация Остина шокировала Белый дом

По данным издания Politico, американская администрация «была шокирована» известием о госпитализации шефа Пентагона Ллойда Остина, а также тем, что оборонное ведомство Соединенных Штатов Америки скрывало эту информацию от Совета национальной безопасности Белого дома на протяжении трёх дней.