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Politico: Тайная госпитализация Остина шокировала Белый дом

Politico: Тайная госпитализация Остина шокировала Белый дом

По данным издания Politico, американская администрация «была шокирована» известием о госпитализации шефа Пентагона Ллойда Остина, а также тем, что оборонное ведомство Соединенных Штатов Америки скрывало эту информацию от Совета национальной безопасности Белого дома на протяжении трёх дней.

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