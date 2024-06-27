Bloomberg: Олланд может принять участие в выборах во Франции из-за Ле Пен

Бывший президент Франции Франсуа Олланд будет баллотироваться в Национальное собрание, нижнюю палату парламента Франции, с целью помешать правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получить большинство голосов.
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