Егор Крид в кадре из фильма "Милый ублюдок" (2026) © Егор Крид/YouTubeДепутат Госдумы Виталий Милонов предложил отправить певца Егора Крида на экскурсию в мемориальный комплекс «Хатынь» после скандала вокруг его клипа.