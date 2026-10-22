Егор Крид в кадре из фильма "Милый ублюдок" (2026) © Егор Крид/YouTubeДепутат Госдумы Виталий Милонов предложил отправить певца Егора Крида на экскурсию в мемориальный комплекс «Хатынь» после скандала вокруг его клипа.
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