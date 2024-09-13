Российские власти выделят лишь малую часть средств, необходимых для развёрт...

Российские власти выделят лишь малую часть средств, необходимых для развёртывания 5GСоздание 5G-сетей в столицах российских регионов к 2030 году на базе отечественного оборудования потребует до 629 млрд рублей вложений, из которых лишь 27 млрд рублей могут быть получены из бюджета.