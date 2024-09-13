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Российские власти выделят лишь малую часть средств, необходимых для развёрт...

Российские власти выделят лишь малую часть средств, необходимых для развёрт...

Российские власти выделят лишь малую часть средств, необходимых для развёртывания 5GСоздание 5G-сетей в столицах российских регионов к 2030 году на базе отечественного оборудования потребует до 629 млрд рублей вложений, из которых лишь 27 млрд рублей могут быть получены из бюджета.

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