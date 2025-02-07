Подростка ждет суд за передачу информации ВСУ о предприятиях Казани

Подросток предстанет перед судом за передачу информации украинской армии о предприятиях Казани. По версии следствия, летом 2023 года парень в интернетеначал общаться с представителями украинской террористической организации и по их указанию за деньги передавал информацию об объектах предприятий, расположенных на территории Казани.
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