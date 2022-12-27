Кресс-салат: описание, польза, выращивание, применение

Кресс-салат или клоповник посевной (латинское название Lepidium sativum) относится к роду Клоповник (Lepidium) и семейству Brassicaceae, в которое входят такие овощи, как капуста, брюссельская капуста, брокколи, цветная капуста и листовая капуста.
Кресс-салат или клоповник посевной (латинское название Lepidium sativum) относится к роду Клоповник (Lepidium) и семейству Brassicaceae, в которое входят такие овощи, как капуста, брюссельская капуста, брокколи, цветная капуста и листовая капуста.
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