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Кресс-салат: описание, польза, выращивание, применение

Кресс-салат: описание, польза, выращивание, применение

Кресс-салат или клоповник посевной (латинское название Lepidium sativum) относится к роду Клоповник (Lepidium) и семейству Brassicaceae, в которое входят такие овощи, как капуста, брюссельская капуста, брокколи, цветная капуста и листовая капуста.

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