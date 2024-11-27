В состав расчёта противотанкового ракетного комплекса "Корнет" входили крымские десантники.Русский расчёт ПТРК "Корнет", состоящий из крымских десантников, ликвидировал группу боевиков вражеской боевой машины пехоты (БМП), которая осуществляла разведку в приграничном районе Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии