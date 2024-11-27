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Русский расчёт ПТРК "Корнет" уничтожил разведгруппу боевой машины пехоты ВСУ под Курском

Русский расчёт ПТРК "Корнет" уничтожил разведгруппу боевой машины пехоты ВСУ под Курском

В состав расчёта противотанкового ракетного комплекса "Корнет" входили крымские десантники.Русский расчёт ПТРК "Корнет", состоящий из крымских десантников, ликвидировал группу боевиков вражеской боевой машины пехоты (БМП), которая осуществляла разведку в приграничном районе Курской области.

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