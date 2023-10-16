Тренер сборной Швеции Андерссон назвал отвратительным теракт в Брюсселе

Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон прокомментировал новость о террористическом акте перед отборочным матчем против сборной Бельгии, в котором были убиты два шведских фаната, назвав преступление отвратительным, передает Fotbollskanalen.
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