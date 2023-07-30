В Москве строят жилье с «дурной наследственностью»

Наталия

Почти все наши крупные бизнесмены превратились в манкуртов, людей, не помнящих своих корней, своей истории. Являясь "успешными" людьми (теперь только богатство - критерий успешности ), они подают пример молодежи, которая оскверняет и крушит памятники нашим героям и победам. За такие поступки надо сурово, и ПОКАЗАТЕЛЬНО наказывать.