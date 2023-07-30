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В Москве строят жилье с «дурной наследственностью»

В Москве строят жилье с «дурной наследственностью»

В погоне за сверхприбылью российские бизнесмены готовы торговать нашей памятью Иван Рыбин Фото: Михаил Метцель/ТАСС В Москве совершено святотатство — строители из группы ПИК снесли памятник героям Великой Отечественной войны.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
это началось раньше со сноса  памятников Ленину, Дзержинскому и другим революционерам
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1 д.
ГН
Галина Назарова
ВЫВОД ПРОСТОЙ.....НЕ НАДО ГОЛОСОВАТЬ ЗА собянина....дедушке 65 ПОРРА НА ПОКОЙ
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1 д.
Наталия
Почти все наши крупные бизнесмены превратились в манкуртов, людей, не помнящих своих корней, своей истории. Являясь &quot;успешными&quot; людьми (теперь только богатство - критерий успешности ),  они подают пример молодежи, которая оскверняет и крушит памятники   нашим героям и победам. За такие поступки надо сурово, и ПОКАЗАТЕЛЬНО наказывать.
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1 д.

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