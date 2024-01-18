В крещенскую ночь общественный порядок в Уссурийске обеспечивала Росгвардия

В Уссурийске и в других городах Приморского края сотрудники Росгвардии приняли участие в охране общественного порядка во время крещенских служб, беспорядков не допущено, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе Росгвардии.
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