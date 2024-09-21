Сотрудничество Telegram с Францией привело к запросам из других стран

Мессенджер Telegram, руководство которого пошло на сотрудничество с силовыми структурами Франции после задержания Павла Дурова, начал отвечать на запросы других стран в рамках расследований киберпреступлений, сообщает Коммерсант.
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