Беседа с инспектором ИДН.

5 февраля в Глушанской средней школе с учащимися 7-11 классов инспектором ИДН проведена беседа об ответственности несовершеннолетних за употребление и распространение наркотических средств, об ответственности за использование электронных систем курения .
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