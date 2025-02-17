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Беседа с инспектором ИДН.

Беседа с инспектором ИДН.

5 февраля в Глушанской средней школе с учащимися 7-11 классов инспектором ИДН проведена беседа об ответственности несовершеннолетних за употребление и распространение наркотических средств, об ответственности за использование электронных систем курения .

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