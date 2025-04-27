Названо количество жертв чудовищного взрыва в Иране

Чудовищный взрыв в иранском порту унес жизни по меньшей мере 18 человек и ранил более 700 человек. Официальные лица предполагают, что взрыв в южном порту Шахид Раджаи в Бендер-Аббасе произошел из-за взрыва химических веществ в контейнерах.
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