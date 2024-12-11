«На нас решения МУС не распространяются»: Рябков исключил вероятность выдачи Башара Асада Покинувший Сирию бывший президент Башар Асад находится на территории России, он в полной безопасности.
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«На нас решения МУС не распространяются»: Рябков исключил вероятность выдачи Башара Асада Покинувший Сирию бывший президент Башар Асад находится на территории России, он в полной безопасности.
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