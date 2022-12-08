Могут ли отношения быть легкими? Мнение психолога

Легкие отношения — это союз мужчины и женщины в котором обоим комфортно на эмоциональном уровне, отсутствует угроза безопасности, пренебрежение и неуважение, а вместо этого человек ощущает поддержку и понимание со стороны партнера, имеет право на сохранение самоидентичности и сохраняет личное пространство.
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