Собянин: Московские коммунальщики обновили пять школ в Донецке и Луганске

Столичные коммунальщики в этом году обновили пять учебных заведений в Донецке и Луганске. Все объекты реконструировали в соответствии с московскими стандартами создания современной образовательной среды, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».