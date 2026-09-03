Собянин: Московские коммунальщики обновили пять школ в Донецке и Луганске

Столичные коммунальщики в этом году обновили пять учебных заведений в Донецке и Луганске. Все объекты реконструировали в соответствии с московскими стандартами создания современной образовательной среды, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».
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