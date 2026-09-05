На Таймс-сквер появился баннер с призывом отстранить Инфантино

Баннер с призывом отстранить президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино от занимаемой должности появился на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке.
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