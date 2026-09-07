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В Польше посчитали важным сигналом прилет Уиткоффа и Кушнера в Жешув

В Польше посчитали важным сигналом прилет Уиткоффа и Кушнера в Жешув

В Польше увидели важный сигнал для Варшавы в том, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер выбрали для визита на Украину аэропорт Жешув, через который идут поставки оружия в Киев.

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