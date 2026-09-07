В Польше посчитали важным сигналом прилет Уиткоффа и Кушнера в Жешув

В Польше увидели важный сигнал для Варшавы в том, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер выбрали для визита на Украину аэропорт Жешув, через который идут поставки оружия в Киев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин: РФ удержив...
- NYT: западные экс...
- Трамп назвал позо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым