Дагестан становится все более привлекательным для инвесторов: спрос на первичную недвижимость вырос на 137% за первую половину 2024 года

По итогам шести месяцев 2024 года спрос на первичную недвижимость по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в Дагестане вырос на 137%, демонстрируя стремительный рост популярности региона среди инвесторов, отмечают в «Авито Недвижимость».
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