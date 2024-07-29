Дагестан становится все более привлекательным для инвесторов: спрос на первичную недвижимость вырос на 137% за первую половину 2024 года

По итогам шести месяцев 2024 года спрос на первичную недвижимость по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в Дагестане вырос на 137%, демонстрируя стремительный рост популярности региона среди инвесторов, отмечают в «Авито Недвижимость».